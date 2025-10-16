Il fratello di Parisi: “Fabiano è sereno a Firenze anche se gioca poco. Tornerà presto protagonista”

Fabiano Parisi non dimentica da dove è partito. L’esterno della Fiorentina, infatti, ha deciso la scorsa estate di dare nuova vita al FC Serino, la squadra del suo paese natale, una cittadina di circa seimila abitanti in provincia di Avellino. A raccontare questa bella storia è stato il fratello del giocatore, Antonio Parisi, vicepresidente della società, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola:

“Ricostruire il vecchio club non è stato semplice. Ci siamo affidati a persone esperte che ci hanno aiutato in tutto: documenti, parte burocratica, scelta di mister e dirigenti. Ognuno oggi ha un ruolo preciso e svolge il proprio compito. Non è facile rimettere in piedi una società, da pulire gli spogliatoi a sistemare il campo, ma l’entusiasmo è tanto”.

Sul legame con il padre, Antonio ha aggiunto:

“Andavamo spesso con lui a vedere il Serino in Promozione. La sua scomparsa è stata dura da affrontare, ma attraverso lo sport stiamo cercando di portare avanti la sua passione. Stiamo rimettendo a posto tutto, dal campo alle tribune, un passo alla volta”.

Infine, un pensiero su Fabiano:

“Ci segue sempre, anche se a distanza. È amico di tanti ragazzi della squadra, con alcuni ha anche giocato da bambino. Domenica è venuto a vederci e ha salutato tutti negli spogliatoi: purtroppo non può esserci spesso, ma ci fa sentire sempre la sua vicinanza. Ci sentiamo ogni giorno, è sereno e tranquillo, anche se gioca poco. Ama Firenze e si trova benissimo lì. È un momento passeggero, tornerà presto protagonista, ne sono certo”.