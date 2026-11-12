Il ds del Frosinone elogia Paratici: "Il migliore in Italia, entro 4 anni la Fiorentina sarà tra le prime quattro"

"Ci vuole pazienza, so che questa piazza e questa città sono particolari, però è l'unica strada per arrivare a certi livelli"

Il direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini, ha rilasciato una lunga intervista a TMW soffermandosi anche sulla Fiorentina e sul lavoro di Fabio Paratici. Queste le sue dichiarazioni:

Milan, Juventus e Fiorentina hanno speso più di altri. Questo però evidentemente non basta."Le prime due non le ho seguite tanto, sono simpatizzante della Fiorentina e quindi l'ho guardata un po' di più. Sarei stato tifoso viola se non avessi fatto questo lavoro... Per me oggi hanno il dirigente migliore che c'è in Italia (Paratici, ndr), ha fatto un lavoro straordinario, se gli danno il tempo penso che saranno tra le prime quattro entro 4 anni, forse anche prima. Ci vuole pazienza, so che questa piazza e questa città sono particolari, però è l'unica strada per arrivare a certi livelli. Se Paratici avrà la forza di aspettare...".