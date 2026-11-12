Prandelli: "Non potevo rifiutare la Fiorentina, ma poco dopo capii che era il caso di smettere"

L'ex tecnico viola ha parlato di quando ha lasciato la Fiorentina

In un'intervista concessa al mensile di novembre de La Nazione, l'ex commissario tecnico ed ex guida della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha ripercorso i momenti che hanno segnato l'epilogo della sua avventura sulla panchina gigliata e il conseguente ritiro dal mondo del calcio.

«L'idea di ritirarmi è maturata dentro di me poco alla volta – ha confessato l'ex mister –. Tuttavia, rifiutare la proposta della Fiorentina era impensabile per me. In seguito, però, qualcosa è cambiato: giocare a porte chiuse durante la pandemia mi trasmetteva un senso di disagio, sembrava una realtà sospesa. Poi, durante la trasferta di Genova contro la Sampdoria, ho avvertito un malessere interiore, quasi una fitta al cuore. Ho capito che era un campanello d'allarme…».

La svolta e la decisione definitiva

«Arrivavo al centro sportivo, mi confrontavo con la dirigenza o con la squadra, ma avevo la netta impressione che i miei discorsi cadessero nel vuoto. Non mi sentivo più parte integrante del progetto. Mi sono così confidato con i miei figli, Niccolò e Carolina, che mi hanno risposto: "Hai dedicato cinquant'anni della tua vita a questo ambiente, ora è il momento di goderti il ruolo di nonno". Avevano perfettamente ragione».