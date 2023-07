Il dossier sul Franchi è aperto, al lavoro per dirottare i fondi sulle periferie per trovare i 55 milioni

Una doccia gelata per Firenze. Quel sì al finanziamento ai 93,5 milioni di euro per il progetto del Bosco dello Sport di Venezia, ha ghiacciato tutti i fiorentini che, oggi, rischiano di veder proseguire per molte settimane la telenovela sul Franchi. Telenovela dove il finale resta tutto da scrivere. Intanto mentre il sindaco continua a trattare con il governo, ieri è arrivata una, anche se timida, mano tesa dalla segretaria dem, Elly Schlein ospite alla festa dell’Unità di Fiesole. Il messaggio: il governo Meloni faccia di più sui finanziamenti. «Sul Pnrr – ha detto Schlein riferendosi si temi portati al centro della sua ’estate militante’ – il Governo rischia di farci perdere un’occasione storica». «Invece – aggiunge – quegli investimenti sono fondamentali per creare maggiore occupazione di qualità e buona impresa di questo Paese, cercando anche di ammodernarlo. Il messaggio è lavoriamo uniti e compatti attorno a questi temi che riguardano i bisogni concreti delle persone che oggi fanno più fatica». Lo scrive La Nazione.

