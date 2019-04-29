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Il direttore sportivo della Juventus Paratici al Franchi per vedere dal vivo Chiesa, obiettivo bianconero

Al Franchi ad assistere a Fiorentina-Sassuolo anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che è arrivato a Firenze per seguire l'obiettivo della società bianconera Federico Chiesa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 23:06
Il direttore sportivo della Juventus Paratici al Franchi per vedere dal vivo Chiesa, obiettivo bianconero -
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Al Franchi ad assistere a Fiorentina-Sassuolo anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che è arrivato a Firenze per seguire l'obiettivo della società bianconera Federico Chiesa.

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