Il direttore sportivo della Juventus Paratici al Franchi per vedere dal vivo Chiesa, obiettivo bianconero
Al Franchi ad assistere a Fiorentina-Sassuolo anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che è arrivato a Firenze per seguire l'obiettivo della società bianconera Federico Chiesa.
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 23:06
Al Franchi ad assistere a Fiorentina-Sassuolo anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che è arrivato a Firenze per seguire l'obiettivo della società bianconera Federico Chiesa.