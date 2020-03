Secondo quanto riporta La Nazione solo quest’anno il Comune di Firenze per mantenere il Franchi investito più di 2 milioni ma ne incasserà solamente la metà grazie all convenzione che ha con la Fiorentina. Anche la proprietà viola investe molto sulla struttura, circa un milione e 100 mila euro è il costo della convenzione valida fino al 2022 con il Comune poi c’è il milione e 250 mila euro di manutenzione straordinaria. Inoltre la Fiorentina spende anche per quella ordinaria dei locali come aree ospitalità, Sky box, tribuna stampa e tutti gli impianti tecnologici.