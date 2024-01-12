Il Corriere Fiorentino scrive: "Nzola potrebbe andare al Cagliari. Al suo posto Kean o Belotti"

La Fiorentina non si è ancora mossa sul mercato, ma presto potrebbe fare le prime mosse sia in entrata che in uscita. Tra i possibili partenti figura M'Bala Nzola, arrivato con buone aspettative visto...

La Fiorentina non si è ancora mossa sul mercato, ma presto potrebbe fare le prime mosse sia in entrata che in uscita. Tra i possibili partenti figura M'Bala Nzola, arrivato con buone aspettative visto che già aveva lavorato con Italiano e autore fin qui di 3 gol tra tutte le competizioni. Un rendimento che, unito alla crescita di Beltran, spinge i viola a valutare altri profili.Il Corriere Fiorentino fa il punto riguardo alla questione centravanti. Per l’angolano una pista da valutare porterebbe al Cagliari, ma prima di cederlo il club gigliato vuole avere già in mano il sostituto. Resta sempre viva la pista Kean, ma contemporaneamente ci sono altri due nomi che interessano i viola ovvero Belotti e Dia. Lo riporta TMW