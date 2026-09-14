Il Corriere Fiorentino riporta: "Fagioli si è ripreso il centrocampo, è in ottica azzurra"

Il centrocampista viola può vestirsi a breve d'azzurro

Né Pioli né Grosso erano riusciti a valorizzare appieno Fagioli, così come il centrocampista non era stato in grado di mostrare a entrambi la sua versione migliore. Il punto di svolta porta il nome dell'attuale tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, come evidenzia il Corriere Fiorentino.

Le prestazioni e l'impatto con il Venezia La sfida con il Venezia potrebbe rappresentare un secondo nuovo inizio per uno dei pochi superstiti della rivoluzione estiva viola, rimasto a Firenze dopo essere stato a lungo al centro di voci di mercato. Non è un caso che, nel post-partita, Mastantuono — autore di una tripla marcatura — abbia affermato di voler cedere il premio di migliore in campo proprio a Fagioli. I dati analitici ne confermano il valore: 78 palloni toccati, 59 passaggi tentati con l'85% di precisione, l'assist per il 3-1 firmato Pellegrino e una notevole abilità nel gestire e addormentare i ritmi di gioco. Oltre alle doti in fase di possesso, il contributo si è visto anche in fase di interdizione, con 2 contrasti vinti, 9 palloni recuperati e 9 duelli vinti su 12.

Le prospettive in chiave Azzurra L'avvio di stagione sbiadito aveva ricordato la parentesi con Pioli, in cui il classe 2001 era stato titolare soltanto in 5 delle prime 10 gare di campionato, completandone appena due. Il margine di crescita resta ampio e il salto di qualità definitivo potrebbe riaprirgli le porte della Nazionale. Il ct Roberto Mancini lo segue costantemente e il centrocampista vanta ottime possibilità di rientrare tra i convocati per i quattro impegni di Nations League contro Belgio, Turchia, Francia e nuovamente Turchia. Fu proprio Mancini, circa quattro anni fa, a concedergli l'esordio in azzurro nell'amichevole contro l'Albania, mentre l'ultima presenza in Nazionale risale all'ottobre 2024 con Spalletti contro Israele. Per ritrovare un ruolo da protagonista con l'Italia, il legame tra Fagioli e la Fiorentina diventa fondamentale: il club necessita delle sue geometrie e della sua classe per trovare l'equilibrio definitivo, mentre il calciatore ha bisogno di un ambiente ideale per consacrarsi.