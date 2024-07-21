Il Corriere Fiorentino annuncia: "Con Palladino tanti giovani italiani saranno titolari, Kayodé e Parisi su tutti"

Il tecnico viola sarebbe intenzionato a promuovere una nuova linea verde nel segno dell'azzurro con tanti giovani in prima linea

Palladino avrà il compito complesso di costruire la nuova Fiorentina che possa competere su tutti i fronti e pare aver già dettato una linea alla società, quella di puntare sui giovani italiani della rosa. Infatti, come riporta, Il Corriere Fiorentino il nuovo allenatore ha già in mente i nomi da cui ripartire come Parisi e Kayodé oltre a Ranieri e a Sottil. Oltre a questi giocatori, potrebbe arrivare Colpani che sarebbe un altro giovane italiano da mettere nel motore. I viola, nell'ultima stagione, sono stati la sesta rosa più vecchia del campionato dopo Inter, Lazio, Roma, Genoa e Napoli con quasi 27 anni di media, però già da ora è cresciuta la percentuale di italiani impiegati da 37% al 47%.

Fonte: Il Corriere Fiorentino

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