Il Corriere dello Sport scrive: “Vlahovic, addio a gennaio? Non è detto. Ora dimostri”

Da qui al mercato di gennaio ci sono 11 partite e la Fiorentina come centravanti non ha che Vlahovic. Che in questi tre mesi a Italiano e al mondo viola convenga recuperare il miglior Vlahovic è fin troppo ovvio. Ma nessuno è certo della sua partenza nel prossimo mercato. Se Dusan lasciasse Firenze a gennaio la società potrebbe acquistare nello stesso periodo uno come Pavoletti, Simeone o Lasagna e mette Vlahovic in panchina? Le parole di Commisso? La chiarezza paga sempre. Ora dimostri di essere all’altezza Champions già alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

