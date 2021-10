Repubblica, Vlahovic-Commisso pioggia di critiche: ritornano i fantasmi della scorsa stagione 

Il risveglio per i tifosi viola ieri è stato decisamente traumatico. I fantasmi della scorsa stagione. Il ragionamento principale del tifo è caduto gioco forza su Vlahovic. Se la maggioranza si è schierata contro il numero 9 la sconfitta di Venezia non ha risparmiato dalle critiche neanche Commisso. Non immune da colpe per la prima volta nemmeno Italiano. Lo scrive Repubblica.

