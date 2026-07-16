Il Corriere dello Sport riporta: "Valdepeñas è virtualmente viola, si aspetta il sì di Mourinho"

Il difensore spagnolo è un promesso sposo viola

L'approdo di Victor Valdepeñas alla Fiorentina è ormai ai dettagli, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. Il club viola ha praticamente definito l'accordo con il Real Madrid per una cifra di circa 8 milioni di euro, concedendo ai Blancos il 50% sulla futura rivendita del calciatore e un diritto di "recompra" esercitabile nelle prossime tre stagioni. Quest'ultima clausola, qualora venisse attivata dal club spagnolo, garantirebbe alla società di Rocco Commisso una plusvalenza compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Per il giovane talento è già pronto un contratto di cinque anni, ma per l'annuncio ufficiale si attende ancora il benestare definitivo di José Mourinho. L'amichevole in programma il 1° agosto tra Fiorentina e Real Madrid potrebbe rappresentare l'occasione ideale per formalizzare il trasferimento, mentre gli intermediari sono al lavoro per anticipare i tempi e mettere le firme sul contratto.