Labaro Viola

Il Corriere dello Sport riporta: "Torino e Sassuolo sono su Fortini, ma costa 10 milioni per i viola"

L'esterno viola ha attirato le attenzioni di granata e neroverdi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2026 10:38
Il Corriere dello Sport riporta: "Torino e Sassuolo sono su Fortini, ma costa 10 milioni per i viola" - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Sassuolo
Torino
Fortini
Joao Mario
Condividi

Il destino di Fortini rimane uno dei nodi principali per quanto riguarda le cessioni in casa Fiorentina, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. Con la trattativa per Joao Mario in dirittura d'arrivo, la società gigliata si troverà nella necessità di sfoltire la batteria delle corsie destre, dove il giovane classe 2006 si ritrova a contendere una maglia a Dodo e Jimenez. Sulle tracce del promettente laterale si è registrato l'inserimento del Torino, che ha espresso un convinto gradimento senza tuttavia sferrare l'assalto decisivo. A frenare i granata è il prezzo stabilito dai vertici viola, che valutano il cartellino attorno ai 10 milioni di euro, un investimento considerato eccessivo da parte del club piemontese. I dialoghi, in ogni caso, non si sono interrotti: le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni, specie se la dirigenza torinese sceglierà di stringere i tempi per puntellare la fascia. La concorrenza non manca, dato che anche il Sassuolo ha mosso i primi passi con una richiesta d'informazioni per il ragazzo. La Fiorentina valuta le offerte, ma al momento non appare disposta a concedere ribassi per uno dei pezzi pregiati del proprio vivaio.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok