Il Corriere dello Sport riporta: "Torino e Sassuolo sono su Fortini, ma costa 10 milioni per i viola"

L'esterno viola ha attirato le attenzioni di granata e neroverdi

Il destino di Fortini rimane uno dei nodi principali per quanto riguarda le cessioni in casa Fiorentina, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. Con la trattativa per Joao Mario in dirittura d'arrivo, la società gigliata si troverà nella necessità di sfoltire la batteria delle corsie destre, dove il giovane classe 2006 si ritrova a contendere una maglia a Dodo e Jimenez. Sulle tracce del promettente laterale si è registrato l'inserimento del Torino, che ha espresso un convinto gradimento senza tuttavia sferrare l'assalto decisivo. A frenare i granata è il prezzo stabilito dai vertici viola, che valutano il cartellino attorno ai 10 milioni di euro, un investimento considerato eccessivo da parte del club piemontese. I dialoghi, in ogni caso, non si sono interrotti: le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni, specie se la dirigenza torinese sceglierà di stringere i tempi per puntellare la fascia. La concorrenza non manca, dato che anche il Sassuolo ha mosso i primi passi con una richiesta d'informazioni per il ragazzo. La Fiorentina valuta le offerte, ma al momento non appare disposta a concedere ribassi per uno dei pezzi pregiati del proprio vivaio.