Il Corriere dello Sport riporta: "Piccoli può rimanere come vice Kean, la sua partenza è poco probabile"

L'attaccante gigliato potrebbe restare in viola

La Fiorentina è al lavoro per puntellare il reparto avanzato. Nelle ultime ore il Como ha abbandonato in modo definitivo la pista per Kean, spingendo il club gigliato a fare muro e a confermarlo come punto di riferimento offensivo per la stagione alle porte, forte della convinzione che non perverranno proposte congrue entro tempi ragionevoli.

Allo stesso tempo si scalda l'ipotesi di trattenere Piccoli nel ruolo di riserva. Con il trascorrere dei giorni una sua cessione appare sempre più remota, nonostante le sirene del Genoa. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio, le prestazioni messe in mostra dall'ex attaccante del Cagliari durante il ritiro estivo hanno conquistato l'allenatore, che ne apprezza ora enormemente le qualità.