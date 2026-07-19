Il Corriere dello Sport riporta: "Nessuna trattativa tra Dodo e la Roma, ma è un nome che piace"
Il brasiliano dovrebbe partire ma non ci sono trattative
Le ultime trattative in casa giallorossa hanno riaperto una pista che porta a Firenze per rinforzare il reparto arretrato della Roma, come riportato sulle pagine del Corriere dello Sport.
L'effetto domino sulle corsie esterne La situazione legata a Celik, il cui rinnovo sembrava a un passo prima del suo definitivo trasferimento alla Juventus, ha costretto la Roma a cercare un sostituto sulla corsia di destra. Tra i profili valutati per coprire lo slot rimasto vuoto spunta il nome di Dodo, destinato a lasciare la Fiorentina, anche se al momento non sono stati avviati contatti ufficiali.
Una suggestione che può accendersi Il terzino brasiliano ha attirato le attenzioni anche del Napoli, che tuttavia non ha ancora formulato un'offerta concreta. Per la dirigenza capitolina si tratta per ora di una semplice ipotesi di mercato; se la Roma decidesse però di accelerare, la valutazione del cartellino fissata attorno ai 15 milioni di euro rappresenterebbe una spesa decisamente accessibile.