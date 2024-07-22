Il Corriere dello Sport riporta: "Bove può lasciare Roma, la Fiorentina potrebbe inserirsi per il giocatore"

Il giovane centrocampista azzurro sembra pronto a lasciare la Capitale per volare a Firenze dove si potrebbe rilanciare

Come riportato dal Corriere dello Sport, Bove ormai pare lontano da Roma e dalla maglia giallorossa, infatti il centrocampista che era inamovibile con Mourinho adesso è quasi una comparsa. Lo spazio a disposizione del giovane azzurro è praticamente zero soprattutto dopo gli ultimi acquisti estivi dei romani. Molto difficilmente il giocatore deciderà di restare molto tempo in panchina in quest'annata e la Fiorentina potrebbe essere una ghiotta occasione per rilanciarsi.

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