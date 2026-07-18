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Il Corriere dello Sport riporta: "Bakayoko è il preferito, ma costa 20 milioni e non sarà facile"

L'esterno del Lipsia è il preferito per rafforzare le fasce

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 15:37
Il Corriere dello Sport riporta: "Bakayoko è il preferito, ma costa 20 milioni e non sarà facile" -
Acf Fiorentina
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La Fiorentina prosegue senza sosta la caccia a un rinforzo per le corsie esterne d'attacco. Il profilo di Johan Bakayoko resta in cima alla lista dei desideri: i recenti dialoghi avviati con il Lipsia certificano il forte interesse del direttore sportivo Paratici, intenzionato ad accelerare i tempi per il rinnovamento della squadra. A riportarlo è Il Corriere dello Sport - Stadio.

LA VALUTAZIONE. Il club tedesco manifesta più di una perplessità riguardo alla cessione del giocatore, ma la dirigenza dovrà tenere in considerazione la volontà dell'esterno, attratto dall'idea di iniziare una nuova esperienza professionale. Per imbastire la trattativa e convincere il Lipsia a privarsene, la base economica di partenza richiesta è di almeno 20 milioni di euro.

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