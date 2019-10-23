Il Corriere dello Sport annuncia: "A Novembre Castrovilli e Sottil in Nazionale maggiore"

Sottil e Castrovilli presto in Nazionale.

Il Corriere dello Sport di oggi afferma che Sottil e Castrovilli saranno chiamati novembre in azzurro dal commissario tecnico Roberto Mancini. Castrovilli non ha sbagliato una partita fin qui, Sottil si è tolto l’etichetta di figlio d’arte e sta costruendo la sua carriera con Joaquin come modello di giocatore a tutta fascia, dopo essere nato come esterno d'attacco. Castrovilli ha rinnovato, Sottil lo sta per fare.