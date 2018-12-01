Il Corriere dello Sport accende la sfida: tutta Firenze contro la Juve
"Tutta Firenze contro la Juve". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in riferimento alla tanto attesa sfida tra Fiorentina e Juventus. I ragazzi di Stefano Pioli, nell'anticipo d...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 12:24
"Tutta Firenze contro la Juve". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in riferimento alla tanto attesa sfida tra Fiorentina e Juventus. I ragazzi di Stefano Pioli, nell'anticipo delle 18, ospiteranno i bianconeri al "Franchi", per una sfida che promette scintille. Il clima, senza dubbio, sarà quello delle grandi occasioni: poiché, secondo le stime, si va verso un tutto esaurito per la prima volta di Cristiano Ronaldo a Firenze.