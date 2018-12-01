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Il Corriere dello Sport accende la sfida: tutta Firenze contro la Juve

"Tutta Firenze contro la Juve". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in riferimento alla tanto attesa sfida tra Fiorentina e Juventus. I ragazzi di Stefano Pioli, nell'anticipo d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 12:24
Il Corriere dello Sport accende la sfida: tutta Firenze contro la Juve - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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"Tutta Firenze contro la Juve". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in riferimento alla tanto attesa sfida tra Fiorentina e Juventus. I ragazzi di Stefano Pioli, nell'anticipo delle 18, ospiteranno i bianconeri al "Franchi", per una sfida che promette scintille. Il clima, senza dubbio, sarà quello delle grandi occasioni: poiché, secondo le stime, si va verso un tutto esaurito per la prima volta di Cristiano Ronaldo a Firenze.

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