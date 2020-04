L’effetto Covid-19 rischia di essere devastante. Secondo lo studio FIGC la previsione di perdita è mediamente del 40%, fino a toccare il 47% se si considera, invece, la voce della “spesa diretta”. Impatto forte anche sull’occupazione: -38% in caso di mancato ritorno in campo, a rischio oltre 46 mila posti di lavoro. Il mancato ritorno in campo costerebbe 313,1 milioni alla Serie A.