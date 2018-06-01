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Il comune di Firenze stanzierà 385 mila euro per ristrutturare la Curva Fiesole. Lo ha annunciato Nardella

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella,  ha annunciato ieri un investimento di 385 mila euro rivolto alla ristrutturazione della  Curva Fiesole in vista della prossima stagione. “In attesa del nuovo st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 11:50
Il comune di Firenze stanzierà 385 mila euro per ristrutturare la Curva Fiesole. Lo ha annunciato Nardella - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Il sindaco di Firenze, Dario Nardella,  ha annunciato ieri un investimento di 385 mila euro rivolto alla ristrutturazione della  Curva Fiesole in vista della prossima stagione. “In attesa del nuovo stadio, i tifosi meritano un impianto funzionale” ha dichiarato il primo cittadino di Firenze, partiranno subito i lavori di ristrutturazione. Così ha riportato questa mattina il Corriere fiorentino.

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