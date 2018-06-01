Il comune di Firenze stanzierà 385 mila euro per ristrutturare la Curva Fiesole. Lo ha annunciato Nardella

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato ieri un investimento di 385 mila euro rivolto alla ristrutturazione della Curva Fiesole in vista della prossima stagione. “In attesa del nuovo st...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato ieri un investimento di 385 mila euro rivolto alla ristrutturazione della Curva Fiesole in vista della prossima stagione. “In attesa del nuovo stadio, i tifosi meritano un impianto funzionale” ha dichiarato il primo cittadino di Firenze, partiranno subito i lavori di ristrutturazione. Così ha riportato questa mattina il Corriere fiorentino.