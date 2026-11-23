Il Como alla ricerca di un nuovo attaccante dopo gli infortuni di Kean. Zirkzee è l'ultima idea

In estate era stato vicinissimo alla Fiorentina prima che scegliesse Beto, ora Zirkzee è nel mirino di Como e Napoli

A cura di Redazione Labaroviola 23 novembre 2026 19:22

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