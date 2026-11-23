Il Como alla ricerca di un nuovo attaccante dopo gli infortuni di Kean. Zirkzee è l'ultima idea
In estate era stato vicinissimo alla Fiorentina prima che scegliesse Beto, ora Zirkzee è nel mirino di Como e Napoli
Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere nuovamente in Serie A. L'attaccante olandese, trasferitosi da Bologna al Manchester United, da tempo viene accostato a un possibile ritorno nel campionato italiano. Secondo Sky Sport, tra le società interessate c'è anche il Como, che sta iniziando a valutare le possibili operazioni per il mercato di gennaio. L'infortunio di Moise Kean, destinato a tenerlo lontano dal campo ancora per diverso tempo, avrebbe infatti spinto il club lariano a prendere in considerazione nuovi rinforzi offensivi. Zirkzee rappresenterebbe una delle ipotesi sul tavolo. Lo riporta TMW.