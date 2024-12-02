Il cardiologo: “Al 99% tipica aritmia. Ritorno in campo? Presto per dirlo ma sarà difficile se è stato defibrillato”

Se c'è una causa scatenante sotto, l'aritmia passa ma poi si può ripresentare

Daniele Andreini, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia di una clinica di Milano ha parlato di quanto avvenuto ad Edoardo Bove a La Gazzetta dello Sport: “Sembra essere stato il classico arresto cardiaco. Al 99% dei casi si tratta di un'aritmia del cuore. È stato rianimato, gli è stato fatto il massaggio cardiaco.

Non si può escludere che il cuore sia ripartito con il massaggio e che poi sia stato necessario usare il defibrillatore, in ambulanza o in ospedale. Se c'è una causa scatenante sotto, l'aritmia passa ma poi si può ripresentare. È presto per dirlo. Se è stato un arresto cardiaco defibrillato, indipendentemente dalla causa, un ritorno alle gare è difficile. Ma è prematuro parlarne”.

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