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Il cardiologo: “Al 99% tipica aritmia. Ritorno in campo? Presto per dirlo ma sarà difficile se è stato defibrillato”

Se c'è una causa scatenante sotto, l'aritmia passa ma poi si può ripresentare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 09:05
Il cardiologo: “Al 99% tipica aritmia. Ritorno in campo? Presto per dirlo ma sarà difficile se è stato defibrillato” -
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Daniele Andreini, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia di una clinica di Milano ha parlato di quanto avvenuto ad Edoardo Bove a La Gazzetta dello Sport: “Sembra essere stato il classico arresto cardiaco. Al 99% dei casi si tratta di un'aritmia del cuore. È stato rianimato, gli è stato fatto il massaggio cardiaco. 

Non si può escludere che il cuore sia ripartito con il massaggio e che poi sia stato necessario usare il defibrillatore, in ambulanza o in ospedale. Se c'è una causa scatenante sotto, l'aritmia passa ma poi si può ripresentare. È presto per dirlo. Se è stato un arresto cardiaco defibrillato, indipendentemente dalla causa, un ritorno alle gare è difficile. Ma è prematuro parlarne”. 

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