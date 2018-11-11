Il campanello d'allarme: Chiesa e Simeone non si intendono. Lo dimostrano le statistiche...

Secondo il Corriere Fiorentino, Chiesa e Simeone sono lo specchio della trasformazione della Fiorentina, da squadra gioiosa a impaurita di non essere all'altezza. I due figli d'arte si passano poco il...

Secondo il Corriere Fiorentino, Chiesa e Simeone sono lo specchio della trasformazione della Fiorentina, da squadra gioiosa a impaurita di non essere all'altezza. I due figli d'arte si passano poco il pallone, di recente neanche si cercano spesso. Compresa la scorsa stagione, fino ad oggi Chiesa non ha mai segnato su assist Simeone, che ne ha fatti appena tre su passaggio del compagno.