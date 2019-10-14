Il Brasile Under 23 perde 3-2 ma Pedro segna di nuovo all'86'

Pedro ancora in goal con il suo Brasile Under 23 nella sconfitta 3-2 con il Giappone. Il calciatore viola è partito titolare e sembra avvicinarsi sempre più ad una buona condizione fisica, il suo goal...

Pedro ancora in goal con il suo Brasile Under 23 nella sconfitta 3-2 con il Giappone. Il calciatore viola è partito titolare e sembra avvicinarsi sempre più ad una buona condizione fisica, il suo goal è arrivato all'86'.