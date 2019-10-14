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Il Brasile Under 23 perde 3-2 ma Pedro segna di nuovo all'86'

Pedro ancora in goal con il suo Brasile Under 23 nella sconfitta 3-2 con il Giappone. Il calciatore viola è partito titolare e sembra avvicinarsi sempre più ad una buona condizione fisica, il suo goal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 00:27
Il Brasile Under 23 perde 3-2 ma Pedro segna di nuovo all'86' -
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Pedro ancora in goal con il suo Brasile Under 23 nella sconfitta 3-2 con il Giappone. Il calciatore viola è partito titolare e sembra avvicinarsi sempre più ad una buona condizione fisica, il suo goal è arrivato all'86'.

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