Il Bologna stoppa il Milan: 0-0 al Dall’Ara. Rossoneri due assenti con la Fiorentina
Una partita brutta termina a “reti bianche” con un punto che fa più comodo al Bologna che al Milan. 0-0 con i rossoneri costretti alla doppia squalifica contro la Fiorentina (Bakayoko) e (Kessie). Fel...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 22:05
Una partita brutta termina a “reti bianche” con un punto che fa più comodo al Bologna che al Milan. 0-0 con i rossoneri costretti alla doppia squalifica contro la Fiorentina (Bakayoko) e (Kessie). Felsinei che salgono a 12 punti a -1 dalla virtuale salvezza. Milan che guadagna un solo punto sulla Lazio rimanendo al quarto posto.