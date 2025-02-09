Il Bologna non va oltre lo 0-0 contro il Lecce, passo falso nella corsa all'Europa

La squadra emiliana allenata dal tecnico ex viola stecca la partita in Salento di oggi pomeriggio e perde punti

Al Via del Mare di Lecce il Bologna di Italiano non va oltre lo 0-0 perdendo punti nella corsa europea rispetto alle dirette concorrenti. La gara contro i salentini è stata avara di occasioni, ravvivata all'inizio con diverse parate del portiere bolognese Skorupski e, nella parte finale, dal gol di Dallinga annullato dal VAR dopo una lunga revisione che fa mantenere la squadra emiliana a distanza di sicurezza rispetto alla Fiorentina. Infatti, le due compagini sono distanziate da 4 punti con i viola a 42 e gli emiliani a 38 alla vigilia del match con l'Inter.

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