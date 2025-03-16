Il Bologna è uno show, 5-0 contro la Lazio e quarto posto conquistato. Fiorentina a meno 8

Una domenica bestiale. Una di quelle da incorniciare, che fanno sognare tutti i tifosi. Il Bologna travolge la Lazio al Dall'Ara, rifilandole un nettissimo 5-0 grazie alle reti di Odgaard, Orsolini, N...

Una domenica bestiale. Una di quelle da incorniciare, che fanno sognare tutti i tifosi. Il Bologna travolge la Lazio al Dall'Ara, rifilandole un nettissimo 5-0 grazie alle reti di Odgaard, Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian e prendendosi il quarto posto grazie alla quarta vittoria consecutiva. La formazione di Italiano gioca benissimo, domina in lungo e in largo e, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, con una ripresa perfetta cala il pokerissimo.

Il Bologna parte meglio e passa

Dopo una primissima fase di studio, ci mettono poco le due squadre ad alzare i ritmi. In avvio il Bologna si fa preferire, con un paio di folate interessanti, specie sull'out di destra. Ed è da destra a sinistra che si sviluppa l'azione del gol dell'1-0, poco dopo il quarto d'ora di gioco. Apertura per Miranda a sinistra, cross al bacio dell'ex Real Betis e inserimento perfetto di Odgaard in area: il centrocampista rossoblù sfila alle spalle di Gila e in spaccata devia in rete il pallone del vantaggio.

Gara aperta, più pericoloso il Bologna

Dopo lo schiaffo, cominciano a crescere i giri del motore della Lazio, priva di Nuno Tavare e con Marusic in campo a causa di un problema muscolare occorso all'ex Arsenal nel riscaldamento. La partita è aperta, equilibrata, anche se le chance più importanti sono sempre per il Bologna. In particolar modo è bello il guizzo di Orsolini, che poi calcia a giro dal limite dell'area e costringe Provedel al grande intervento. Il primo tempo si chiude con un calcio di punizione di Miranda che sbatte sulla barriera e nessuna grossa emozione.

Orsolini-Ndoye, uno-due terrificante per il poker

Se nel primo tempo gioca meglio il Bologna ma tutto sommato la partita è equilibrata, nella ripresa la Lazio non scende in campo col piglio giusto e si fa travolgere dai felsinei. Al 48' arriva la rete del 3-0 firmata da Orsolini su assist di Ndoye. Lo svizzero riceve a sinistra e converge al centro, poi premia il taglio di Orsolini che davanti a Provedel con uno scavetto spedisce la palla in rete. Un messaggio anche per Spalletti, che l'ha escluso dai convocati dell'Italia. Tempo 90 secondi e arriva anche il 4-0: da assist-man a goleador, a segnarlo è Ndoye su assist di Ferguson dopo un pallone banale perso dalla Lazio.

Fabbian completa la festa

Da qui comincia la festa anche sugli spalti, visto che il risultato è ormai acquisito e la Lazio non accenna una reazione. Anzi, c'è tempo per il Bologna di segnare anche il 5-0: errore di Gila, Pobega recupera palla in alto e mette al centro per Castro, che sfila davanti a Romagnoli, lo anticipa e spinge in fondo al sacco il gol del pokerissimo. C'è una sola squadra in campo, fino alla fine. Vince il Bologna, con merito enorme al quarto posto in classifica. Lo scrive TMW