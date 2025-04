Il Betis vola sulle ali dell’entusiasmo: 39 goal nelle ultime 18 partite, è una squadra che attacca molto

Domani la Fiorentina affronterà il Betis in una gara fondamentale per la stagione viola visto che può valere l’accesso alla finale di Conference League. Gli andalusi sono una buonissima squadra, il loro valore di mercato secondo Transfermarkt è di 173 milioni di euro ed i calciatori più temibili sono sicuramente Isco ed Antony.

In questo momento il Betis è 6° in Liga con 54 punti fatti, a -1 dal 5° posto che potrebbe voler dire Champions League. La squadra di Pellegrini gioca un calcio molto offensivo, ama tenere il pallone come dimostra il 52% di possesso palla medio in un campionato come la Liga, ed attacca con molti uomini. Infatti il Betis è una vera e propria cooperativa del goal, non ha un vero bomber tanto che nessuno in squadra è in doppia cifra, i migliori marcatori per competizione di fatto sono Isco con 8 goal in Liga e Bakambu con 7 reti in Conference League.

In Liga hanno segnato 50 reti e sono il 5° miglior attacco del torneo ma ne hanno subite 41 e sono soltanto l’8° difesa. C’è da dire però che la squadra di Pellegrini ha svoltato dal mercato di Gennaio in poi, soprattutto con l’arrivo di Antony. Da Febbraio il Betis infatti ha giocato 18 partite totali vincendone 11, pareggiandone 4 e con solo 3 sconfitte. Soprattutto in Liga hanno svoltato con 26 punti nelle ultime 12 partite e 27 goal fatti, concedendosi vittorie di lusso come quella contro il Real Madrid.

L’entusiasmo a Siviglia in questo momento è alle stelle, il Betis infatti da domani va a caccia della prima finale europea della sua storia, ed i tifosi ci credono molto. Un po’ perché non vedono nella Fiorentina un avversario proibitivo, un po’ perché il Betis sta vivendo forse la sua miglior stagione degli ultimi 20 anni.

Anche in campionato infatti sono ad un passo dalla qualificazione in Champions League che manca ormai dal 2005/2006, di conseguenza domani per la Fiorentina sarà categorico uscire vivi per giocarsi tutto a Firenze. Il Benito Villamarin sarà stracolmo, ci dovrebbero essere più di 60.000 spettatori, che vista la stagione spingeranno una squadra che vola sulle ali dell’entusiasmo.