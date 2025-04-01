Il Betis sta volando in Liga: 6 vittorie consecutive e Champions League a solo 6 punti di distanza

La Fiorentina qualora dovesse passare il turno contro l'abbordabilissimo Celje in Conference League dovrebbe sfidare il Betis Siviglia in semifinale. Betis che dopo una prima parte di stagione in chia...

La Fiorentina qualora dovesse passare il turno contro l'abbordabilissimo Celje in Conference League dovrebbe sfidare il Betis Siviglia in semifinale. Betis che dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro sembra aver trovato ritmo dal mercato di Gennaio in poi quando a Siviglia sono arrivati Cucho Hernandez e soprattutto Antony dal Manchester United.

Infatti adesso la squadra di Pellegrini sta vivendo un grandissimo momento di forma con 6 vittorie consecutive in campionato e l'aggancio al Villareal 5°, con la Champions a soli 6 punti di distanza, non pochi ma visto il ritmo che ha adesso non è nemmeno un gap impossibile da colmare.

Un eventuale semifinale con la Fiorentina è ancora lontana e prima entrambe le squadre dovranno superare il proprio turno anche se gli avversari, Jagiellonia e Celje sono più che abbordabili. La speranza per la Fiorentina è che da qui ad un eventuale semifinale il Betis possa perdere un po' di smalto, ma una cosa è certa: un incrocio con il Betis darebbe lustro al percorso europeo fatto dalla Fiorentina