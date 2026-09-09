Il Besiktas attacca la federazione turca: "Non doveva essere punito solo Vlahovic, manca equità"

Il giocatore serbo è stato deferito dopo i fatti con Skriniar

Una vicenda che trascina con sé inevitabili conseguenze. Se da una parte la Fiorentina ha faticato enormemente nei primi tre turni di Serie A, dall'altra un suo ex centravanti, Dusan Vlahovic, ha subito preso la scena in Turchia. Non soltanto per le reti realizzate, ma anche per un acceso diverbio con Skriniar durante la sfida tra il Besiktas guidato da Vincenzo Italiano e il Fenerbahce.

Diverbio e Provvedimenti Un confronto che ha rischiato di degenerare in rissa, scandito da spintoni, contatti al volto e l'immancabile ammonizione per entrambi i protagonisti. Successivamente, la federazione calcistica turca ha deciso di aprire un procedimento disciplinare specifico nei confronti della punta serba.

La Reazione del Club Di fronte a questa decisione, il Besiktas ha diffuso una nota ufficiale a sostegno del proprio giocatore: “La segnalazione alla commissione disciplinare dimostra chiaramente quanto la gestione del calcio turco si trovi distante da criteri di equità e imparzialità. Troviamo inconcepibile che Vlahovic debba affrontare un provvedimento punitivo mentre l'atleta della formazione avversaria (Skriniar, ndr) ne sia uscito del tutto indenne”.