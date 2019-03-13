Il 31 Marzo Batistuta festeggia i suoi 50 anni nella sua Firenze. I dettagli dell'evento

Una grande festa aperta e per tutti, nel cuore pulsante di Firenze, per i 50 anni di Gabriel Batistuta. L'evento si svolgerà domenica 31 marzo, dalle 18 alle 20, in piazza della Signoria e sarà ad acc...

Una grande festa aperta e per tutti, nel cuore pulsante di Firenze, per i 50 anni di Gabriel Batistuta. L'evento si svolgerà domenica 31 marzo, dalle 18 alle 20, in piazza della Signoria e sarà ad accesso libero e totalmente gratuito. Ospite d'onore, ovviamente, il 9 per eccellenza, a cui il popolo fiorentino ed il primo cittadino Dario Nardella renderanno omaggio. "Un compleanno speciale ,ha detto il sindaco, rendere un tributo pubblico e suggestivo a un uomo che rappresenta una delle pagine più imponenti ed emozionanti della storia calcistica della città e che ha saputo instaurare con Firenze, di cui è anche cittadino onorario, un rapporto indissolubile dovuto alle capacità di rappresentare i valori di correttezza e di rispetto delle regole e del prossimo. Sarà una bella serata, nella quale festeggiare tutti insieme il compleanno del nostro Re Leone". "Sarà un onore ed una grande gioia - ha ribadito Batigol- poter festeggiare questo traguardo importante insieme alla "mia" Firenze''.

Fonte: Ansa