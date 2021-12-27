Ikoné vuole iniziare subito al massimo alla Fiorentina, è a Dubai ma si allena con un coach privato

L'esterno che sarà il primo colpo di mercato della Fiorentina ha tanta voglia di dimostrare

Jonathan Ikoné, il nuovo acquisto della Fiorentina, è in vacanza a Dubai ma non ha mai smesso un secondo di allenarsi. L'esterno che ha già svolto le visite mediche con i viola, sta facendo delle sessioni con un coach privato. Il tutto è stato mostrato dal giocatore mediante delle stories sul suo profilo Instagram.

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