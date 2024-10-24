Ikoné suona la carica: "Dobbiamo spingere per vincere perché la Roma è ancora più forte"

Io sono felice per gol e vittoria. Dobbiamo spingere ancora per vincere sempre

Jonathan Ikone, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita di Conference League vinta con il punteggio di 2-4 sul campo del San Gallo, è stato autore di una doppietta: "Sono contento per gol e vittoria, era una squadra difficile da battere e abbiamo fatto bene. Siamo stati bravi. Tutti erano contenti, anche io sono felice per gol e vittoria ma dobbiamo spingere ancora, per vincere sempre. La squadra gioca bene, abbiamo trovato la forza per vincere oggi e sono contento per me e la squadra. Ci sono sempre i tifosi con noi. L'abbiamo fatto anche per loro. Dobbiamo spingere per vincere perché la Roma è ancora più forte, gioca meglio e dobbiamo fare le cose per bene".

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