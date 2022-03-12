Ikoné sempre più nel vivo del gioco della Fiorentina: manca qualcosa nella finalizzazione

Ikoné è a caccia di continuità

Sempre più integrato nel gioco, a tratti imprendibile, adesso alla ricerca di continuità. Ikoné da quando é arrivato ha mostrato una crescita. Ma poi nel finalizzare qualcosa non va. Ikoné é sempre più nel vivo del gioco viola. Lo scrive Repubblica.

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