Ikoné sempre più nel vivo del gioco della Fiorentina: manca qualcosa nella finalizzazione
Ikoné è a caccia di continuità
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 09:45
Sempre più integrato nel gioco, a tratti imprendibile, adesso alla ricerca di continuità. Ikoné da quando é arrivato ha mostrato una crescita. Ma poi nel finalizzare qualcosa non va. Ikoné é sempre più nel vivo del gioco viola. Lo scrive Repubblica.
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