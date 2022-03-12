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Ikoné sempre più nel vivo del gioco della Fiorentina: manca qualcosa nella finalizzazione

Ikoné è a caccia di continuità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 09:45
Ikoné sempre più nel vivo del gioco della Fiorentina: manca qualcosa nella finalizzazione - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sempre più integrato nel gioco, a tratti imprendibile, adesso alla ricerca di continuità. Ikoné da quando é arrivato ha mostrato una crescita. Ma poi nel finalizzare qualcosa non va. Ikoné é sempre più nel vivo del gioco viola. Lo scrive Repubblica. 

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