Ikoné partirà dalla panchina per Fiorentina-Udinese: vuole essere subito a disposizione di Italiano

Vincenzo Italiano il 6 gennaio per la sfida contro l’Udinese avrà a disposizione anche Ikoné, che sarà un nuovo giocatore viola dal 3 gennaio. Vedremo dunque il trio delle meraviglie composto con Vlahovic e Gonzalez. Ikoné vuole dare subito valore alla sua nuova squadra. Il giocatore vuole farsi trovare pronto se Italiano lo chiamerà in causa, anche per pochi minuti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

