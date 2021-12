“Ikoné forte ma non è un goleador. Non c’è nulla di sicuro, attenzione alla concorrenza inglese”

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto del calcio francese, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di Jonathan Ikoné, calciatore del Lille accostato alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ikoné non è un goleador, lui ha le caratteristiche del trequartista. Ma se trovi continuità puoi migliorare e capisci che devi dare di più. Nel calcio moderno, qualunque ruolo hai devi comunque fare gol. Mi sembra strano che lo vendano a 15 milioni, mi sembra un po’ poco. Io so che ci sono di mezzo anche squadre inglesi e quindi non c’è nulla di sicuro”