Scrive La Gazzetta dello Sport, Ikoné alterna il lavoro personalizzato con alcune sessioni in gruppo. L’altro ieri si era dovuto fermare anzitempo, e meno possibilità ci sono di una sua convocazione per la sfida contro Gasperini, gara in cui la squadra è chiamata a rispondere al pesante 4-0 subito al Meazza contro l’Inter prima della sosta.

LEGGI ANCHE, PARLA BIRAGHI