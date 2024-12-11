Ikoné e Mandragora, la Conference per ritrovare spazio nella Fiorentina. Pronti i titolari ‘B’

La sfida europea sarà importante anche per i singoli

La sfida europea sarà importante anche per alcuni singoli. I cosiddetti titolari 'B' (Italiano ci perdoni). Prendete Ikoné. Contro il Cagliari ha scalzato Colpani dai titolari. E' un lavoro che sta portando avanti da settimane. Vuole ritagliarsi spazio anche nella Fiorentina dei titolarissimi. Gara importante anche per Gudmundsson. La porzione che giocherà sarà decisiva per continuare a rimettersi in moto dopo l'infortunio. E ancora Mandragora. Nelle gerarchie in mezzo è stato superato da Cataldi, Adli e forse anche Richardson. Una buona chance per provare a rimischiare le carte. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/cardiologo-togliere-il-defibrillatore-raro-se-non-ha-piu-episodi-ma-chi-si-prende-la-responsabilita/280388/#google_vignette