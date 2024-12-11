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Ikoné e Mandragora, la Conference per ritrovare spazio nella Fiorentina. Pronti i titolari ‘B’

La sfida europea sarà importante anche per i singoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2024 09:42
Ikoné e Mandragora, la Conference per ritrovare spazio nella Fiorentina. Pronti i titolari ‘B’ - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La sfida europea sarà importante anche per alcuni singoli. I cosiddetti titolari 'B' (Italiano ci perdoni). Prendete Ikoné. Contro il Cagliari ha scalzato Colpani dai titolari. E' un lavoro che sta portando avanti da settimane. Vuole ritagliarsi spazio anche nella Fiorentina dei titolarissimi. Gara importante anche per Gudmundsson. La porzione che giocherà sarà decisiva per continuare a rimettersi in moto dopo l'infortunio. E ancora Mandragora. Nelle gerarchie in mezzo è stato superato da Cataldi, Adli e forse anche Richardson. Una buona chance per provare a rimischiare le carte. Lo scrive La Nazione. 

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