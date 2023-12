Ikonè assente in Fiorentina-Parma, non va nemmeno in panchina. L’esterno francese è influenzato

Ha destato preoccupazione l’assenza di Ikonè in Fiorentina-Parma, l’esterno francese era presente nei convocati ma oggi ha dovuto dare forfait a causa di un’influenza che non gli ha permesso di scendere in campo e nè di andare in panchina. Resta da capire se verrà smaltita in tempo per domenica, quando la squadra viola sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma contro la squadra giallorossa.

