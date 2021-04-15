Igor: "Ho recuperato, mi sento molto bene. Pronto per la partita di sabato contro il Sassuolo"
Igor ha recuperato dall'infortunio, pronto per la sfida contro il Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2021 18:21
"Sto molto bene - ha detto Igor ai canali ufficiali della Fiorentina questo pomeriggio - , ho recuperato. Spero che sabato faremo una grande partita. Sono pronto per aiutare la squadra, deciderà poi il mister".
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