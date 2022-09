Igor non si è allenato con la squadra. Semplice differenziato oppure non giocherà domani?

Igor non ha svolto questa mattina allenamento con la squadra al centro sportivo della Fiorentina, a questo punto il suo utilizzo dal primo minuto contro il Başakşehir in Conference League è in forte dubbio. Ricordiamo che il difensore brasiliano, dopo l’espulsione contro il Bologna, non sarà della partita domenica contro il Verona per squalifica. L’assenza di Igor dall’allenamento di oggi potrebbe anche essere normale in questo il difensore potrebbe star seguendo un lavoro personalizzato, semplice gestione delle energie dopo le tante partite giocate ravvicinate. Poche ore e sapremo.

