Igor: "Nelle partite si vede il lavoro che facciamo durante la settimana. Molto contento di Italiano"

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato ai media brasiliani della sua esperienza in maglia viola con mister Italiano

Il centrale della Fiorentina Igor ha parlato ai microfoni di UOL, media brasiliano, della sua esperienza in maglia viola:

"Ci stiamo evolvendo e migliorando, ora vediamo che abbiamo la qualità per giocare alla pari contro qualsiasi squadra del campionato. Nelle partite si vede il risultato di quanto lavoriamo in settimana. Vogliamo fare più punti possibili e vedere questo dove ci porta. Io mi sento bene, sto cercando di imparare qualcosa ogni giorno: sono molto contento della continuità che mi sta dando il mister e di poter parlare in campo. Spero di crescere ancora e continuare a sfruttare le occasioni".

DRAGHI IERI A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/draghi-a-firenze-riceve-una-maglia-della-fiorentina-e-annuncia-progetto-per-il-nuovo-franchi-il-7-marzo/166740/