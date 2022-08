Igor-Milenkovic torna la coppia di ferro: lo scorso anno in 21 gare solo 1 gol a partita subito 

Il ritorno della coppia centrale formata da Igor e Milenkovic è stata del resto l’arma in più che nella passata stagione ha permesso a Vincenzo Italiano di blindare la retroguardia per buona parte del girone di ritorno e di centrare così l’accesso all’Europa: su ventuno gare giocate insieme dall’ex Spal e dal serbo nella formazione titolare tra campionato e Coppa Italia, i viola hanno subìto una media di un solo gol a partita, con un bilancio finale di undici vittorie (sette delle quali arrivate senza nemmeno una rete al passivo), quattro pareggi e sei sconfitte. Un motivo in più, dunque, per essere ottimisti c’è davvero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL TWENTE: C’È IGOR. MANCHERÀ SOLO ZURKOWSKI