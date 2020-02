Ecco alcuni estratti dell’intervista di Igor al Corriere dello Sport: “Dobbiamo salvarci e la gara contro l’Udinese è rischiosissima, anche perché si tratta di un confronto diretto. Poi, spero di lottare per l’Europa League, sono ambizioso come questo mio club. Darò il 100% sempre. Perchè è la mia missione. Il leader è senza dubbio Ribery. E non ditemi che ora è fuori, perchè sì, è vero ma non significa nulla: resta leader comunque. Chiesa può diventare un top. Dragowski mi ha stupito. Vincere qui sarebbe bellissimo. Io ogni volta che scendo in campo con questa maglia rappresento la città, rappresento Firenze. Devo lottare per l’onore e l’orgoglio di questa gente. Prima salviamoci, poi lottiamo per qualcosa di più”.