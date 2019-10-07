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Ieri Mancini al Franchi per seguire Castrovilli. Possibile convocazione per lui in Nazionale a metà novembre

Secondo quanto scrive La Nazione, ieri al Franchi c'era Roberto Mancini. Il ct dell'Italia sta seguendo Castrovilli, ed ha preso una serie di appunti sul suo taccuino. A metà novembre il centrocampist...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 09:55
Ieri Mancini al Franchi per seguire Castrovilli. Possibile convocazione per lui in Nazionale a metà novembre - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Nazione, ieri al Franchi c'era Roberto Mancini. Il ct dell'Italia sta seguendo Castrovilli, ed ha preso una serie di appunti sul suo taccuino. A metà novembre il centrocampista viola potrebbe essere chiamato in Nazionale. Nel frattempo il talento pugliese raggiungerà l'accordo per il prolungamento del contratto con i dirigenti della Fiorentina.

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