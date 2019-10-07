Ieri Mancini al Franchi per seguire Castrovilli. Possibile convocazione per lui in Nazionale a metà novembre
Secondo quanto scrive La Nazione, ieri al Franchi c'era Roberto Mancini. Il ct dell'Italia sta seguendo Castrovilli, ed ha preso una serie di appunti sul suo taccuino. A metà novembre il centrocampist...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 09:55
Secondo quanto scrive La Nazione, ieri al Franchi c'era Roberto Mancini. Il ct dell'Italia sta seguendo Castrovilli, ed ha preso una serie di appunti sul suo taccuino. A metà novembre il centrocampista viola potrebbe essere chiamato in Nazionale. Nel frattempo il talento pugliese raggiungerà l'accordo per il prolungamento del contratto con i dirigenti della Fiorentina.