Ieri la partita più strana dell’anno ma vincere non era scontato: test in vista di Praga

La partita più strana dell’anno, l’ultima di campionato con vista ottavo posto, ma anche il test generale in vista della gara più importante della stagione. Chissenefrega avrà pensato qualcuno: ma quale Sassuolo, l’appuntamento che conta è quello del 7 giugno. Tutto legittimo, in parte anche vero. Ma Italiano è uno di quelli che non molla, che pur essendo consapevole della diversità delle due gare, aveva capito che la sfida di Reggio poteva essere propedeutica a quella di Praga. E così, come accaduto con la Roma dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Fiorentina ha dimostrato di essere cresciuta e di essere in grado di affrontare un ostacolo alla volta. Vincere non era assolutamente scontato. Contava per mantenere la speranza dell’ottavo posto, ma contava soprattutto per il morale e l’autostima, per avere quella spinta in più in vista della finale di Conference League. Questione di testa, ma anche di uomini, perché la gara del Mapei ha dato al tecnico indicazioni importanti sullo stato di salute fisico e mentale dei suoi giocatori. Bene soprattutto l’atteggiamento, l’approccio e la voglia che sono stati messi in campo. Bene Arturone Cabral e bene Gonzalez. Cerofolini e Saponara si sono confermati due su cui puoi contare, soprattutto Ricky, capace di tirare fuori dal cilindro uno di quei colpi che da soli ti risolvono una partita.

E bene, benissimo, proprio Italiano, che ha tenuto tutti concentrati e anche stavolta ha azzeccato i cambi decisivi. Adesso, quello che conta davvero, è sfruttare la scia della vittoria di Reggio Emilia e concentrarsi anima e corpo sulla sfida di mercoledì. Tutto gira intorno a quella gara: la Conference League da mettere in bacheca e la nuova stagione da programmare. Strategie, investimenti, mercato: oltre alla coppa, in quei novanta minuti, è in ballo anche il futuro. Lo scrive La Nazione.

