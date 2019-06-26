Ieri incontro Commisso-Nardella, stadio nuovo alla Mercafir o restyling del Franchi? I dettagli...

Secondo Il Corriere fiorentino, ieri Commisso ed il sindaco Nardella hanno parlato per quasi un'ora e mezzo all'interno di Palazzo Vecchio prima di far visita ai giovani pazienti del Meyer. Hanno trat...

Secondo Il Corriere fiorentino, ieri Commisso ed il sindaco Nardella hanno parlato per quasi un'ora e mezzo all'interno di Palazzo Vecchio prima di far visita ai giovani pazienti del Meyer. Hanno trattato di più temi i due, ma in modo particolare il tema è stato lo stadio. Due possibili soluzioni, stadio nuovo nella Mercafir oppure restyling quasi totale del Franchi. Le due parti non si sono sbilanciate ed hanno liquidato la questione con quando ci saranno aggiornamenti saranno comunicati a tutti. Trapela però che Nardella ha fatto il punto sul progetto nuovo impianto, per almeno un anno l'area Mercafir è bloccata perchè deve pronunciarsi in merito il Consiglio di Stato sull'impatto ambientale di una nuova pista a Peretola, stop che di conseguenza blocca il tutto. L'altra opzione è quella di coprire lo stadio attuale con investimenti minori ovviamente cosa che la soprintendenza potrebbe approvare in tempi più brevi, quest'opzione potrebbe essere quella scelta dal neo proprietario viola magari in attesa di un'operazione più lunga ovvero quella di un nuovo futuro stadio. Una questione che tuttora resta piuttosto importante e complicata.