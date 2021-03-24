Iachini torna ad allenare la Fiorentina, le prime immagini in campo con la squadra viola

In casa Fiorentina è stato il giorno del ritorno di Beppe Iachini al centro sportivo per condurre il primo allenamento

Beppe Iachini è tornato ad allenare la squadra viola. La Fiorentina è scesa in campo per il primo allenamento della settimana questa mattina alle ore 11 al centro sportivo viola. Presenti tutti i giocatori viola tranne in 5 nazionali: Castrovilli, Biraghi, Amrabat, Vlahovic e Milenkovic. Queste le prima immagini mostrate dai canali social della Fiorentina su Iachini

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

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LE MOTIVAZIONI DELL'ADDIO DI PRANDELLI ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/le-motivazioni-delladdio-di-prandelli-tachicardia-e-attacchi-di-panico-dopo-la-samp-primi-dubbi/134767/