Iachini subito in pista, è stato richiamato da Pradè, ha detto subito sì. Alle 11 primo allenamento

A (ri)chiamarlo è stato il ds Pradè. Il suo sì, immagine dell’affetto incondizionato per la città e per la maglia prima ancora del contratto che formalmente lo lega alla Fiorentina fino al termine della stagione, è arrivato in un istante. Beppe Iachini si è subito messo in viaggio da Ascoli Piceno verso Firenze, pronto a rituffarsi in un lavoro lasciato in sospeso lo scorso 9 novembre, esonerato dopo sette giornate di campionato e 8 punti in classifica. “Io ci sono sempre” ha confidato agli amici di una vita che subito gli si sono stretti attorno accompagnandolo virtualmente in questa nuova avventura. E’ lui il garante della salvezza per la Fiorentina. E dopo essersi sottoposto ai tamponi anti-Covid previsti dal protocollo, questa mattina alle 11 è atteso il campo, cappellino e fischietto per il primo allenamento. Lo riporta il Corriere dello Sport.

